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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 12:35 | Обновлено 22 января 2024, 12:51
1418
1

ЛЕОНЕНКО: «За Судакова заплатит 40+ млн тот, кому моча в голову ударит»

Бывший игрок киевского «Динамо» прокомментировал трансферную сагу полузащитника «Шахтера»

22 января 2024, 12:35 | Обновлено 22 января 2024, 12:51
1418
1
ЛЕОНЕНКО: «За Судакова заплатит 40+ млн тот, кому моча в голову ударит»
Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал трансферную сагу полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

– «Шахтер» не продал Судакова в «Наполи» за 40 млн евро. Это правильное решение?

– Значит, 40 миллионов маловато для «Шахтера». А вообще я бы оставил Судакова, его еще надо проверить в еврокубках, потому что, по большому счету, он себя никак не проявил. Все говорят о Судакове, но посмотрите на его статистику – три гола и один ассист в 18-ти матчах.

А в другом клубе ему будет еще труднее, чем в «Шахтере», ведь не все контролируют мяч так, как донецкая команда. Хороший футболист должен выделяться и показывать результат в любом клубе.

Представим теперь, что он в «Наполи». Это же не тот клуб, который каждый год на первом месте, часто приходится выгрызать победы. Судакову там будет тяжело.

– Кто из клубов может заплатить за Судакова больше 40 млн, как того хочет «Шахтер»?

– Кому моча в голову ударит, тот и заплатит. Придет в какой-то клуб такой же президент, как Боэли в «Челси», понравится ему Судаков, вот и заплатит. Сейчас огромную роль играют агенты, они кого хочешь могут втюхать. Наверное, делятся потом деньгами.

Смотришь – что в Англии трактористы, что в Испании. Хороший пример – Яремчук в «Валенсии». Он н*****а не показывал в «Брюгге», а его в Испанию взяли, да еще и не в самый плохой клуб. А в итоге Яремчука сейчас все матерят: и болельщики, и пресса. Вопрос – зачем брали?

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Виктор Леоненко Георгий Судаков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Saar
Єдиний раз, коли я згодний з ним. 
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