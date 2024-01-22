Дарио СРНА: «Не можем позволить, чтобы украинские фаны не слышали гимн ЛЧ»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Сран рассказал о трансферной политике клуба: руководство готово и дальше вкладывать деньги, чтобы команда представляла Украину в Лиге чемпионов.

«Мы смогли сделать так, что некоторые футболисты пойдут в аренду, кого-нибудь будем пытаться продать, некоторых приобретем. Хотим сделать очень сильный «Шахтер». Когда мы несколько раз встречались с президентом год назад, полгода назад, у нас все было очень просто – мы знаем, чего хотим. Мы хотим построить самый сильный «Шахтер». И мы на верном пути. То, что у нас есть Кевин – это доказательство того, что мы хотим построить сильнейший «Шахтер» и хотим повышать уровень украинского футбола».

«Этот уровень очень сильно упал, ведь сегодня мы в сложной ситуации, однако не можем допустить, чтобы в будущем украинский болельщик не слышал гимн Лиги чемпионов. Поэтому стараемся сделать все, чтобы каждый болельщик, каждый военный, сегодня защищающий нашу страну, был счастлив, когда играет «Шахтер».

«Когда «Шахтер» играет в свой красивый атакующий футбол», — сказал Срна.

В пятницу клуб объявил о подписании бразильского вингера Кевина.