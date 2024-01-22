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  4. Дарио СРНА: «Не можем позволить, чтобы украинские фаны не слышали гимн ЛЧ»
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 12:50 |
330
3

Дарио СРНА: «Не можем позволить, чтобы украинские фаны не слышали гимн ЛЧ»

В клубе готовы тратить деньги на новичков

22 января 2024, 12:50 |
330
3
Дарио СРНА: «Не можем позволить, чтобы украинские фаны не слышали гимн ЛЧ»
ФК Шахтер

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Сран рассказал о трансферной политике клуба: руководство готово и дальше вкладывать деньги, чтобы команда представляла Украину в Лиге чемпионов.

«Мы смогли сделать так, что некоторые футболисты пойдут в аренду, кого-нибудь будем пытаться продать, некоторых приобретем. Хотим сделать очень сильный «Шахтер». Когда мы несколько раз встречались с президентом год назад, полгода назад, у нас все было очень просто – мы знаем, чего хотим. Мы хотим построить самый сильный «Шахтер». И мы на верном пути. То, что у нас есть Кевин – это доказательство того, что мы хотим построить сильнейший «Шахтер» и хотим повышать уровень украинского футбола».

«Этот уровень очень сильно упал, ведь сегодня мы в сложной ситуации, однако не можем допустить, чтобы в будущем украинский болельщик не слышал гимн Лиги чемпионов. Поэтому стараемся сделать все, чтобы каждый болельщик, каждый военный, сегодня защищающий нашу страну, был счастлив, когда играет «Шахтер».

«Когда «Шахтер» играет в свой красивый атакующий футбол», — сказал Срна.

В пятницу клуб объявил о подписании бразильского вингера Кевина.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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Умник
Это получается Кевин не только вперед играет а еще и будет помогать грузину в защите.
Или стоп на ворота шахтера атак не будет.
И владение мячом в среднем 80%.
И пропустили они в упл из за рикошетов все мячи)))).
Погодите так мы же все от имени 15 клубов обязаны благодарить шахтер за Кевина
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+2
zjama
Та збільшим тарифи на електроенергію!
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+1
виталий жалыбин
так надо тогда в Украине играть,в европе только ухылянты)
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0
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