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Англия
22 января 2024, 12:22 | Обновлено 22 января 2024, 12:52
491
0

ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромную победу Ливерпуля над Борнмутом

Команда немецкого специалиста победила со счетом 4:0

22 января 2024, 12:22 | Обновлено 22 января 2024, 12:52
491
0
ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромную победу Ливерпуля над Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вчера, 21 января 2024 года, «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ победил «Борнмут» со счетом 4:0.

Диогу Жота и Дарвин Нуньес отличились по два раза в разгроме «Борнмута». Благодаря этому подопечные Клоппа отрываются на 5 очков от их преследователя – «Манчестер Сити». Однако, «горожане» имеют матч в запасе.

«Мерсисайдцы» не потеряли в игре в отсутствие дуэта Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, забив четыре гола во втором тайме и продлив свою беспроигрышную серию до восьми матчей в АПЛ.

Вашему вниманию слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после этой впечетляющей победы:

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Юрген Клопп Ливерпуль Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео
Источник YouTube
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