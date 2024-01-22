ВИДЕО. Реакция Клоппа на разгромную победу Ливерпуля над Борнмутом

Вчера, 21 января 2024 года, «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ победил «Борнмут» со счетом 4:0.

Диогу Жота и Дарвин Нуньес отличились по два раза в разгроме «Борнмута». Благодаря этому подопечные Клоппа отрываются на 5 очков от их преследователя – «Манчестер Сити». Однако, «горожане» имеют матч в запасе.

«Мерсисайдцы» не потеряли в игре в отсутствие дуэта Мохамеда Салаха и Трента Александра-Арнольда, забив четыре гола во втором тайме и продлив свою беспроигрышную серию до восьми матчей в АПЛ.

Вашему вниманию слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после этой впечетляющей победы: