«Научился отличать дерьмо». Хацкевич рассказал о своей позиции по рф

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в очередной раз рассказал о своей позиции по отношению к РФ:

«Я от своих слов (о «сраной России, сраном Волгограде» – прим.) не отказываюсь. Я научился отличать дерьмо от хорошего. Помню тех, с кем работал в Волгограде, и тех людей, которые окружали меня вне моей футбольной деятельности. Их добро я не забуду. Чтобы ни говорили, там все-таки есть и хорошие люди. И в беларуси такие есть. Но то, что я сказал, могу лишь повторить! И моя позиция в отношении этой страны уже не изменится».

Напомним, ранее Александр Хацкевич послал российского журналиста, когда тот пытался получить от него объяснения относительно слов о «сраной России, сраном Волгограде».