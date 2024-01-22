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  4. «Научился отличать дерьмо». Хацкевич рассказал о своей позиции по рф
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 12:09 | Обновлено 22 января 2024, 12:54
1068
1

«Научился отличать дерьмо». Хацкевич рассказал о своей позиции по рф

Бывший тренер киевского «Динамо» продолжает унижать россию

22 января 2024, 12:09 | Обновлено 22 января 2024, 12:54
1068
1
«Научился отличать дерьмо». Хацкевич рассказал о своей позиции по рф
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в очередной раз рассказал о своей позиции по отношению к РФ:

«Я от своих слов (о «сраной России, сраном Волгограде» – прим.) не отказываюсь. Я научился отличать дерьмо от хорошего. Помню тех, с кем работал в Волгограде, и тех людей, которые окружали меня вне моей футбольной деятельности. Их добро я не забуду. Чтобы ни говорили, там все-таки есть и хорошие люди. И в беларуси такие есть. Но то, что я сказал, могу лишь повторить! И моя позиция в отношении этой страны уже не изменится».

Напомним, ранее Александр Хацкевич послал российского журналиста, когда тот пытался получить от него объяснения относительно слов о «сраной России, сраном Волгограде».

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Александр Хацкевич Динамо Киев
Источник Динамо Киев от Шурика
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