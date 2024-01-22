Тренер Севильи: «Нынешняя Жирона – лучшее, что я видел»

«Жирона» с хет-триком Артема Довбика и голом Виктора Цыганкова разгромила «Севилью» 5:1 в матче Ла Лиги, а тренер Кике Санчес Флорес признал поражение и восхитился игрой соперника.

«Мы ошиблись с самого начала, когда решили играть с высокой обороной. В итоге оставили противнику много свободного пространства, которым он воспользовался».

«Это очень неприятно, больно. «Жирона» действует невероятно, у них работает каждый элемент и на невероятной скорости. Лучшее, что я видел, но сами дали им слишком много возможностей», – сказал Флорес.

Если «Жирона» лидирует в Ла Лиге, то «Севилья» находится над зоной вылета.