Тренер Севильи: «Нынешняя Жирона – лучшее, что я видел»
Санчес Флорес рассыпался в комплиментах сопернику
«Жирона» с хет-триком Артема Довбика и голом Виктора Цыганкова разгромила «Севилью» 5:1 в матче Ла Лиги, а тренер Кике Санчес Флорес признал поражение и восхитился игрой соперника.
«Мы ошиблись с самого начала, когда решили играть с высокой обороной. В итоге оставили противнику много свободного пространства, которым он воспользовался».
«Это очень неприятно, больно. «Жирона» действует невероятно, у них работает каждый элемент и на невероятной скорости. Лучшее, что я видел, но сами дали им слишком много возможностей», – сказал Флорес.
Если «Жирона» лидирует в Ла Лиге, то «Севилья» находится над зоной вылета.
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