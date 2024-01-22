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  4. Тренер Севильи: «Нынешняя Жирона – лучшее, что я видел»
Испания
22 января 2024, 12:15 |
3577
4

Тренер Севильи: «Нынешняя Жирона – лучшее, что я видел»

Санчес Флорес рассыпался в комплиментах сопернику

22 января 2024, 12:15 |
3577
4
Тренер Севильи: «Нынешняя Жирона – лучшее, что я видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорес и Мичео

«Жирона» с хет-триком Артема Довбика и голом Виктора Цыганкова разгромила «Севилью» 5:1 в матче Ла Лиги, а тренер Кике Санчес Флорес признал поражение и восхитился игрой соперника.

«Мы ошиблись с самого начала, когда решили играть с высокой обороной. В итоге оставили противнику много свободного пространства, которым он воспользовался».

«Это очень неприятно, больно. «Жирона» действует невероятно, у них работает каждый элемент и на невероятной скорости. Лучшее, что я видел, но сами дали им слишком много возможностей», – сказал Флорес.

Если «Жирона» лидирует в Ла Лиге, то «Севилья» находится над зоной вылета.

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Севилья Кике Санчес Флорес Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 4
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samird
Коли ця Жирона в тонусі і "біжить", її мало хто зможе зупинити. Непересічна команда.
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+2
Boodya 1209
"А найгірше що я бачив - це вчорашній Реал" також додав тренер Севільї
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+1
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umnuy2
а наши физруки то судьи виноваты то поле то переезды---чел красиво по честному всё разложил.
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0
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