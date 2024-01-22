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  4. «Фантастическая игра». Довбик поделился эмоциями после хет-трика
Испания
22 января 2024, 11:12 |
1769
0

«Фантастическая игра». Довбик поделился эмоциями после хет-трика

Украинский нападающий благодарен болельщикам «Жироны» за поддержку

22 января 2024, 11:12 |
1769
0
«Фантастическая игра». Довбик поделился эмоциями после хет-трика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вчера, 21 января 2024 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между каталонской «Жироной» и андалусийской «Севильей». Победу со счетом 5:1 одержали хозяева поля.

Украинский нападающий «красно-белых» Артем Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков в Ла Лиге (13-я, 15-я и 19-я минуты) и стал настоящим героем поединка.

Утром он поделился эмоциями от матча в своем Instagram: «Фантастическая игра на «Монтильиви» прошлой ночью. Благодарны за поддержку трибун, мы взяли важные 3 очка для нашей команды. Браво».

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Севилья Жирона фото чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Жирона - Севилья
Источник Instagram
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