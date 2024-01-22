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  4. Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах
Australian Open
22 января 2024, 10:59 |
332
0

Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах

Одна из болельщиц выбросила на корт листовки

22 января 2024, 10:59 |
332
0
Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри прервали из-за протеста на трибунах.

При счете 7:5, 3:6, 4:1 в пользу немца одна из болельщиц выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине».

Игра была остановлена на несколько минут, но позже возобновилась.

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Александр Зверев Кэмерон Норри Australian Open 2024 фото
Источник Twitter
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