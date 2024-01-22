Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах

Матч четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри прервали из-за протеста на трибунах.

При счете 7:5, 3:6, 4:1 в пользу немца одна из болельщиц выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине».

Игра была остановлена на несколько минут, но позже возобновилась.