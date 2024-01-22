Australian Open22 января 2024, 10:59 |
332
0
Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах
Одна из болельщиц выбросила на корт листовки
22 января 2024, 10:59 |
332
0
Матч четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри прервали из-за протеста на трибунах.
При счете 7:5, 3:6, 4:1 в пользу немца одна из болельщиц выбросила на корт листовки с надписью «Свободу Палестине».
Игра была остановлена на несколько минут, но позже возобновилась.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2024, 22:21 19
Украинец ярко начал матч Ла Лиги
Футбол | 22 января 2024, 09:00 3
Итальянец – о перспективах украинца и испанца
Футбол | 21.01.2024, 17:28
Теннис | 22.01.2024, 05:20
Теннис | 22.01.2024, 09:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2024, 06:20 88
22.01.2024, 05:27 56
21.01.2024, 10:50 217
20.01.2024, 16:57 9
21.01.2024, 23:59 12
20.01.2024, 11:47 15
20.01.2024, 20:31 4
22.01.2024, 00:40 1