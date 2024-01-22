Источник: Реал и Байер интересуются ключевым игроком Жироны.

Мадридский «Реал» и леверкузенский «Байер» активно следят за правым защитником каталонской «Жироны» Яном Коуту, сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года, так что есть вероятность, что после окончания аренды в «Жироне», которая рассчитана до завершения этой кампании, 21-летний бразилец продолжит карьеру в составе «горожан».

В этом сезоне Ян Коуту провел 20 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfernarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что возможность трансфера Яна Коуту рассмотрит итальянский «Милан».