Источник: Реал и Байер интересуются ключевым игроком Жироны.
Также Ян Коуту может продолжить карьеру в «Ман Сити»
Мадридский «Реал» и леверкузенский «Байер» активно следят за правым защитником каталонской «Жироны» Яном Коуту, сообщает испанское издание Marca.
Отмечается, что его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года, так что есть вероятность, что после окончания аренды в «Жироне», которая рассчитана до завершения этой кампании, 21-летний бразилец продолжит карьеру в составе «горожан».
В этом сезоне Ян Коуту провел 20 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfernarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что возможность трансфера Яна Коуту рассмотрит итальянский «Милан».
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