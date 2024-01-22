Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Реал и Байер интересуются ключевым игроком Жироны.
Испания
22 января 2024, 10:55 |
2367
0

Источник: Реал и Байер интересуются ключевым игроком Жироны.

Также Ян Коуту может продолжить карьеру в «Ман Сити»

22 января 2024, 10:55 |
2367
0
Источник: Реал и Байер интересуются ключевым игроком Жироны.
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

Мадридский «Реал» и леверкузенский «Байер» активно следят за правым защитником каталонской «Жироны» Яном Коуту, сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что его контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года, так что есть вероятность, что после окончания аренды в «Жироне», которая рассчитана до завершения этой кампании, 21-летний бразилец продолжит карьеру в составе «горожан».

В этом сезоне Ян Коуту провел 20 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfernarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что возможность трансфера Яна Коуту рассмотрит итальянский «Милан».

По теме:
Элитная компания. Довбик – один из самых результативных игроков топ-5 лиг
Тренер Жироны: «Мы не можем думать, что будем побеждать в каждой игре»
Бражко в Жироне не будет? Довбик сообщил, рекомендовал ли он купить игрока
Ян Коуту Манчестер Сити Жирона Байер Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Источник Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Футбол | 21 января 2024, 10:50 217
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо

Усилить каталонцев может Владимир Бражко, в его контракте нашли шокирующую клаусулу

Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор
Футбол | 22 января 2024, 09:55 0
Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор
Дуглас Коста в последний момент отказался от трансфера в Самсунспор

Бразилец устно согласовал детали перехода, но потом передумал

«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Футбол | 22.01.2024, 09:00
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22.01.2024, 00:40
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22.01.2024, 05:20
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 24
Футбол
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 10
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
20.01.2024, 08:56 19
Теннис
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем