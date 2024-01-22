Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Во вторник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины
23 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 1/4 финала одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.
Во вторник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. 1/4 финала одиночного разряда
Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк – Коко Гофф [4]
Australian Open. 1/4 финала парного разряда
Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Каролин Гарсия / Кристина Младенович
Australian Open. Юниоры. Второй круг парного разряда
Корт №13. 4-й запуск (06:30*)
Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Тайра Катерина Грант / Ива Йович [3]
*ориентировочное время
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