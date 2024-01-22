Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Australian Open
22 января 2024, 09:59 | Обновлено 22 января 2024, 10:01
1706
0

Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января

Во вторник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины

22 января 2024, 09:59 | Обновлено 22 января 2024, 10:01
1706
0
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

23 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 1/4 финала одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.

Во вторник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. 1/4 финала одиночного разряда

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк – Коко Гофф [4]

Australian Open. 1/4 финала парного разряда

Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Каролин Гарсия / Кристина Младенович

Australian Open. Юниоры. Второй круг парного разряда

Корт №13. 4-й запуск (06:30*)
Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Тайра Катерина Грант / Ива Йович [3]

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
ВИДЕО. Джокович спародировал кунг-фу удар Соболенко по бутылке на голове
Свободу Палестине. Матч Зверева и Норри прервали из-за протеста на трибунах
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В матче с Носковой все будет зависеть от меня»
Людмила Киченок расписание Марта Костюк Елизавета Котляр Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 22 января 2024, 05:27 50
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open

Даяна разобралась с бывшей первой ракеткой мира на австралийском мейджоре

«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Футбол | 22 января 2024, 09:00 3
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала

Итальянец – о перспективах украинца и испанца

Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Футбол | 21.01.2024, 10:50
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 22.01.2024, 02:40
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
НОСКОВА: «Надеюсь, Элина поправится. Даяна? Не могу сказать, что выиграю»
Теннис | 22.01.2024, 08:37
НОСКОВА: «Надеюсь, Элина поправится. Даяна? Не могу сказать, что выиграю»
НОСКОВА: «Надеюсь, Элина поправится. Даяна? Не могу сказать, что выиграю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 3
Футбол
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 24
Футбол
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 20
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем