Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Аus Open на 23 января

23 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 1/4 финала одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.

Во вторник на корты Мельбурна выйдут 3 представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. 1/4 финала одиночного разряда

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)

Марта Костюк – Коко Гофф [4]

Australian Open. 1/4 финала парного разряда

Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – Каролин Гарсия / Кристина Младенович

Australian Open. Юниоры. Второй круг парного разряда

Корт №13. 4-й запуск (06:30*)

Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Тайра Катерина Грант / Ива Йович [3]

*ориентировочное время

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