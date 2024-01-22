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  4. Тухель обвинил игроков Баварии: Играем так, будто у нас 10 очков лидерства
Германия
22 января 2024, 09:50 |
314
2

Тухель обвинил игроков Баварии: Играем так, будто у нас 10 очков лидерства

Команда впервые в сезоне Бундеслиги проиграла дома

22 января 2024, 09:50 |
314
2
Тухель обвинил игроков Баварии: Играем так, будто у нас 10 очков лидерства
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» в матче чемпионата Германии проиграла «Вердеру» 0:1, потерпев первое в нынешнем сезоне Бундеслиги поражение на своем поле. Наставник Томас Тухель недоволен своими игроками.

«Мы заслужили поражение, но об этом нужно спрашивать игроков. Действовали так, будто лидируем в таблице с 10 очками преимущества, а впереди у нас важный матч Лиги чемпионов. После победы «Байера» мы должны были действовать агрессивно и дать всем сигнал, но вообще не справились с задачей».

«70 минут команда играла так, словно чемпионство ее не интересует, поэтому все заслуженно. Я должен найти выход из ситуации», — сказал Тухель.

Команда отстает от лидера на 7 очков при матче в запасе.

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Бавария Томас Тухель чемпионат Германии по футболу
Источник Yahoo Sports
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Xvalenok03
Я тоже был в шоке от победы вердера.
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Swed
Пора Тухеля продавать в Челси.)
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