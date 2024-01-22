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  4. Как далеко лидер? Довбик – в топ-3 лучших бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Испания
22 января 2024, 09:25 |
2679
0

Как далеко лидер? Довбик – в топ-3 лучших бомбардиров Жироны в Ла Лиге

Впереди легенда клуба Стуани

22 января 2024, 09:25 |
2679
0
Как далеко лидер? Довбик – в топ-3 лучших бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик после своего хет-трика в ворота «Севильи» с 14 голами поднялся в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Жироны» в Ла Лиге.

Конечно, стоит отметить, что команда проводит только свой четвертый сезон в элитном дивизионе.

Украинец обошел Валентина Кастельяноса, а впереди только легендарный для клуба Кристиан Стуани (56 голов) и Порту (22). Виктор Цыганков с 7 голами в Ла Лиге делит 5-е место с Алейшем Гарсией и Иваном Мартином.

Что касается всех турниров, то здесь будет непросто догнать Стуани, у которого 127 голов. Довбик с 14 мячами вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории клуба.

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Жирона Артем Довбик Кристиан Стуани Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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