Как далеко лидер? Довбик – в топ-3 лучших бомбардиров Жироны в Ла Лиге

Украинский форвард Артем Довбик после своего хет-трика в ворота «Севильи» с 14 голами поднялся в топ-3 лучших бомбардиров в истории «Жироны» в Ла Лиге.

Конечно, стоит отметить, что команда проводит только свой четвертый сезон в элитном дивизионе.

Украинец обошел Валентина Кастельяноса, а впереди только легендарный для клуба Кристиан Стуани (56 голов) и Порту (22). Виктор Цыганков с 7 голами в Ла Лиге делит 5-е место с Алейшем Гарсией и Иваном Мартином.

Что касается всех турниров, то здесь будет непросто догнать Стуани, у которого 127 голов. Довбик с 14 мячами вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории клуба.