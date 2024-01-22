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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 07:36 | Обновлено 22 января 2024, 07:39
336
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Пюник

Поединок состоится 22 января в 14:30

22 января 2024, 07:36 | Обновлено 22 января 2024, 07:39
336
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Пюник
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 22 января, на предсезонном сборе в Турции донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с армянским клубом «Пюник».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Команды сыграют на поле арены «Мардан Стедиум» в Анталье.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале донецкого «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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