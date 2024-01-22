Украина. Премьер лига22 января 2024, 07:36 | Обновлено 22 января 2024, 07:39
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Пюник
Поединок состоится 22 января в 14:30
22 января 2024, 07:36 | Обновлено 22 января 2024, 07:39
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В понедельник, 22 января, на предсезонном сборе в Турции донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с армянским клубом «Пюник».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.
Команды сыграют на поле арены «Мардан Стедиум» в Анталье.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале донецкого «Шахтера».
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