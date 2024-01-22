В понедельник, 22 января, на предсезонном сборе в Турции донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с армянским клубом «Пюник».

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Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Команды сыграют на поле арены «Мардан Стедиум» в Анталье.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале донецкого «Шахтера».