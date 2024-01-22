Другие новости22 января 2024, 07:22 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января
Важные события во всех видах спорта
22 января 2024, 07:22 |
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В понедельник, 22 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Катар – Китай
19:00 Гвинея-Бисау – Нигерия
21:45 Брайтон – Вулверхэмптон
22:00 Гранада – Атлетико
22:00 Кабо-Верде – Египет
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