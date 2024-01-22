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22 января 2024, 07:22 |
48
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января

Важные события во всех видах спорта

22 января 2024, 07:22 |
48
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

В понедельник, 22 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Катар – Китай

Favbet 2.08 – 3.29 – 3.73

19:00 Гвинея-Бисау – Нигерия

Favbet 17.00 – 6.30 – 1.20

21:45 Брайтон – Вулверхэмптон

Favbet 1.70 – 4.42 – 5.03

22:00 Гранада – Атлетико

Favbet 5.08 – 4.23 – 1.71

22:00 Кабо-Верде – Египет

Favbet 7.10 – 3.88 – 1.53

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Источник Sport.ua
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