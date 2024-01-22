ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 января

В понедельник, 22 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Катар – Китай

2.08 – 3.29 – 3.73

19:00 Гвинея-Бисау – Нигерия

17.00 – 6.30 – 1.20

21:45 Брайтон – Вулверхэмптон

1.70 – 4.42 – 5.03

22:00 Гранада – Атлетико

5.08 – 4.23 – 1.71

22:00 Кабо-Верде – Египет

7.10 – 3.88 – 1.53