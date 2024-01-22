Испания22 января 2024, 07:19 | Обновлено 22 января 2024, 07:26
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Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 15:00 матч испанской Ла Лиги
22 января 2024, 07:19 | Обновлено 22 января 2024, 07:26
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В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона». Игра пройдет в Виго на «Эстадио Балаидос».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
В таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 1-е место, имея 52 очков. У «Сельты» 16-я позиция и 17 пунктов.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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