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Испания
22 января 2024, 07:19 | Обновлено 22 января 2024, 07:26
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0

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 15:00 матч испанской Ла Лиги

22 января 2024, 07:19 | Обновлено 22 января 2024, 07:26
555
0
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона». Игра пройдет в Виго на «Эстадио Балаидос».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Жирона» занимает 1-е место, имея 52 очков. У «Сельты» 16-я позиция и 17 пунктов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Сельта Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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