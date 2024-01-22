СТЕПАНЕНКО: «Благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам»
Тарас Степаненко назвал свои цели в донецком «Шахтере»
Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко после продления контракта с клубом признался, что его опыт поможет молодым игрокам прогрессировать, а команде держать свой высокий уровень.
– Какой это по счету контракт с «Шахтером»?
– Не помню, думаю, шестой или седьмой.
– Если вспомнить эмоции предыдущих подписаний контракта с «Шахтером», в чем разница?
– Последние два контракта очень эмоциональны, ведь был период, когда я думал, что вообще завершу с футболом из-за травм. Когда проходишь через трудные испытания, оказываешься на новом уровне, стараешься играть и показываешь максимум, это вознаграждается тем, что клуб предлагает новый контракт. Я счастлив остаться дома и хочу поблагодарить президента, руководство, тренерский штаб и семью – они все меня поддержали. Буду с «Шахтером» до конца.
– Как лично можешь определить свою роль и функции в команде?
– Я один из самых опытных футболистов клуба, поэтому, считаю, благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам и держать соответствующий уровень, чтобы команда играла и получала хорошие результаты. Также должен помогать тренеру переносить те задачи и принципы, которые он использует в построении игры для достижения результатов.
– Ты очень опытный игрок, неоднократно одерживавший важные победы и трофеи. Какие у тебя амбиции и цели на будущее?
– «Шахтер» научил всегда побеждать, ставить наиболее принципиальные и высокие цели, поэтому выиграть все во внутреннем чемпионате. Мне нравится, как прогрессирует команда. Работаем над тем, чтобы победить в еврокубке.
– Чтобы поставить точку, продолжи фразу: «Шахтер» для меня – это…
– Семья.
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