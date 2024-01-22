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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 03:37 | Обновлено 22 января 2024, 03:38
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СТЕПАНЕНКО: «Благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам»

Тарас Степаненко назвал свои цели в донецком «Шахтере»

22 января 2024, 03:37 | Обновлено 22 января 2024, 03:38
23
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СТЕПАНЕНКО: «Благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко после продления контракта с клубом признался, что его опыт поможет молодым игрокам прогрессировать, а команде держать свой высокий уровень.

– Какой это по счету контракт с «Шахтером»?

– Не помню, думаю, шестой или седьмой.

– Если вспомнить эмоции предыдущих подписаний контракта с «Шахтером», в чем разница?

– Последние два контракта очень эмоциональны, ведь был период, когда я думал, что вообще завершу с футболом из-за травм. Когда проходишь через трудные испытания, оказываешься на новом уровне, стараешься играть и показываешь максимум, это вознаграждается тем, что клуб предлагает новый контракт. Я счастлив остаться дома и хочу поблагодарить президента, руководство, тренерский штаб и семью – они все меня поддержали. Буду с «Шахтером» до конца.

– Как лично можешь определить свою роль и функции в команде?

– Я один из самых опытных футболистов клуба, поэтому, считаю, благодаря своему опыту должен помогать молодым игрокам и держать соответствующий уровень, чтобы команда играла и получала хорошие результаты. Также должен помогать тренеру переносить те задачи и принципы, которые он использует в построении игры для достижения результатов.

– Ты очень опытный игрок, неоднократно одерживавший важные победы и трофеи. Какие у тебя амбиции и цели на будущее?

– «Шахтер» научил всегда побеждать, ставить наиболее принципиальные и высокие цели, поэтому выиграть все во внутреннем чемпионате. Мне нравится, как прогрессирует команда. Работаем над тем, чтобы победить в еврокубке.

– Чтобы поставить точку, продолжи фразу: «Шахтер» для меня – это…

– Семья.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко продление контракта
Источник ФК Шахтер Донецк
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zelc006
Справжній козачело! Вправний  побратимо!
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