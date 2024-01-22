ВИДЕО. Не может расстаться с мячом. Игроки Жироны поздравили Довбика

После матча Жироны против Севильи (5:1) в чемпионате Испании игроки поздравляли форварда Артема Довбика, который оформил хет-трик. Любопытно, что украинец даже после завершения встречи не может расстаться с мячом и держит его возле себя.

У Довбика теперь 14 голов и первое вместе с Джудом Беллингемом место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Ла Лиги.