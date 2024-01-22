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Испания
22 января 2024, 01:03 | Обновлено 22 января 2024, 01:06
426
1

ВИДЕО. Не может расстаться с мячом. Игроки Жироны поздравили Довбика

Партнеры не забыли поздравить украинца с хет-триком

22 января 2024, 01:03 | Обновлено 22 января 2024, 01:06
426
1
ВИДЕО. Не может расстаться с мячом. Игроки Жироны поздравили Довбика
ФК Жирона

После матча Жироны против Севильи (5:1) в чемпионате Испании игроки поздравляли форварда Артема Довбика, который оформил хет-трик. Любопытно, что украинец даже после завершения встречи не может расстаться с мячом и держит его возле себя.

У Довбика теперь 14 голов и первое вместе с Джудом Беллингемом место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Ла Лиги.

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Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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