Испания22 января 2024, 01:03 | Обновлено 22 января 2024, 01:06
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ВИДЕО. Не может расстаться с мячом. Игроки Жироны поздравили Довбика
Партнеры не забыли поздравить украинца с хет-триком
22 января 2024, 01:03 | Обновлено 22 января 2024, 01:06
426
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После матча Жироны против Севильи (5:1) в чемпионате Испании игроки поздравляли форварда Артема Довбика, который оформил хет-трик. Любопытно, что украинец даже после завершения встречи не может расстаться с мячом и держит его возле себя.
У Довбика теперь 14 голов и первое вместе с Джудом Беллингемом место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Ла Лиги.
⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/0uXPhYUMPA— Girona FC (@GironaFC) January 21, 2024
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