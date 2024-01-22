Испания22 января 2024, 00:40 |
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ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
У Довбика и Цыганкова 4 гола на двоих в одном матче
22 января 2024, 00:40 |
2382
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После невероятного матча против Севильи, который Жирона выиграла со счетом 5:1, в официальном Instagram клуб выложил фото Артема Довбика и Виктора Цыганкова с надписью «Наш любимый украинский дуэт».
Довбик в этой встрече оформил хет-трик, а у Виктора Цыганкова один гол. Артем с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров вместе с Джудом Беллингемом.
У Цыганкова в сезоне Ла Лиги 4 гола и 3 результативные передачи.
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