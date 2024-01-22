ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова

После невероятного матча против Севильи, который Жирона выиграла со счетом 5:1, в официальном Instagram клуб выложил фото Артема Довбика и Виктора Цыганкова с надписью «Наш любимый украинский дуэт».

Довбик в этой встрече оформил хет-трик, а у Виктора Цыганкова один гол. Артем с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров вместе с Джудом Беллингемом.

У Цыганкова в сезоне Ла Лиги 4 гола и 3 результативные передачи.