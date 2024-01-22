Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Испания
22 января 2024, 00:40 |
2382
0

ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова

У Довбика и Цыганкова 4 гола на двоих в одном матче

22 января 2024, 00:40 |
2382
0
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФК Жирона

После невероятного матча против Севильи, который Жирона выиграла со счетом 5:1, в официальном Instagram клуб выложил фото Артема Довбика и Виктора Цыганкова с надписью «Наш любимый украинский дуэт».

Довбик в этой встрече оформил хет-трик, а у Виктора Цыганкова один гол. Артем с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров вместе с Джудом Беллингемом.

У Цыганкова в сезоне Ла Лиги 4 гола и 3 результативные передачи.

По теме:
ВИДЕО. Не может расстаться с мячом. Игроки Жироны поздравили Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Жирона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21 января 2024, 21:01 9
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 января в 22:00 по Киеву

Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 21 января 2024, 23:15 0
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open

В ночь на 22 января украинка поборется за выход в четвертьфинал австралийского мейджора

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 21.01.2024, 03:30
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара
Футбол | 21.01.2024, 23:33
ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара
ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара
Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону
Футбол | 21.01.2024, 05:55
Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону
Красивый жест Юргена. Клопп готов уступить место коуча Ливерпуля Эрикссону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
21.01.2024, 06:20 85
Теннис
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 19
Футбол
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 23
Футбол
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 14
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
20.01.2024, 08:56 19
Теннис
Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
Три украинки идут дальше. Известны все участницы 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:55 4
Теннис
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем