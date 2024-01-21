Украина. Премьер лига21 января 2024, 23:31 | Обновлено 21 января 2024, 23:48
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Источник: на просмотре в Ворскле находится албанский полузащитник
22-летний Сильвио Вокрри выступал за албанское «Динамо» Тирана
21 января 2024, 23:31 | Обновлено 21 января 2024, 23:48
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Полтавская «Ворскла» просматривает албанского хавбека Сильвио Вокрри.
22-летний футболист в последнее время выступал за албанское «Динамо» Тирана.
Вокрри уже принял участие в одном из контрольных матчей команды Сергея Долганского.
В текущем сезоне Сильвио сыграл всего два матча за «Динамо» Тирана, а в минувшем – выходил на поле 18 раз в чемпионате Албании, без забитых голов.
Также на просмотре в «Ворскле» находится воспитанник «Днепра-1» – 17-летний защитник Михаил Кожушко.
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