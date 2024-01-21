Источник: на просмотре в Ворскле находится албанский полузащитник

Полтавская «Ворскла» просматривает албанского хавбека Сильвио Вокрри.

22-летний футболист в последнее время выступал за албанское «Динамо» Тирана.

Вокрри уже принял участие в одном из контрольных матчей команды Сергея Долганского.

В текущем сезоне Сильвио сыграл всего два матча за «Динамо» Тирана, а в минувшем – выходил на поле 18 раз в чемпионате Албании, без забитых голов.

Также на просмотре в «Ворскле» находится воспитанник «Днепра-1» – 17-летний защитник Михаил Кожушко.