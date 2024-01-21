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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 23:31 | Обновлено 21 января 2024, 23:48
270
0

Источник: на просмотре в Ворскле находится албанский полузащитник

22-летний Сильвио Вокрри выступал за албанское «Динамо» Тирана

21 января 2024, 23:31 | Обновлено 21 января 2024, 23:48
270
0
Источник: на просмотре в Ворскле находится албанский полузащитник
ФК Кастриоти. Сильвио Вокрри

Полтавская «Ворскла» просматривает албанского хавбека Сильвио Вокрри.

22-летний футболист в последнее время выступал за албанское «Динамо» Тирана.

Вокрри уже принял участие в одном из контрольных матчей команды Сергея Долганского.

В текущем сезоне Сильвио сыграл всего два матча за «Динамо» Тирана, а в минувшем – выходил на поле 18 раз в чемпионате Албании, без забитых голов.

Также на просмотре в «Ворскле» находится воспитанник «Днепра-1» – 17-летний защитник Михаил Кожушко.

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Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков
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