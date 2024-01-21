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  4. ВИДЕО. Украинцы разрывают Севилью. Цыганков забил в матче Ла Лиги
Испания
21 января 2024, 23:26 | Обновлено 21 января 2024, 23:35
1575
0

ВИДЕО. Украинцы разрывают Севилью. Цыганков забил в матче Ла Лиги

Добавил свой гол к хет-трику Довбика

21 января 2024, 23:26 | Обновлено 21 января 2024, 23:35
1575
0
ВИДЕО. Украинцы разрывают Севилью. Цыганков забил в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче чемпионата Испании против Севильи гол забил атакующий полузащитник Жироны Виктор Цыганков. Украинец сделал счет 4:1, забив мяч на 56-й минуте.

Для Виктора это четвертый гол в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Кроме того, у Цыганкова еще три результативные передачи. В первом тайме этого матча хет-трик оформил украинский форвард Артем Довбик.

Цыганков забил впервые с 27 ноября.

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Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона Севилья чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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