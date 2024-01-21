ВИДЕО. Украинцы разрывают Севилью. Цыганков забил в матче Ла Лиги

В матче чемпионата Испании против Севильи гол забил атакующий полузащитник Жироны Виктор Цыганков. Украинец сделал счет 4:1, забив мяч на 56-й минуте.

Для Виктора это четвертый гол в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Кроме того, у Цыганкова еще три результативные передачи. В первом тайме этого матча хет-трик оформил украинский форвард Артем Довбик.

Цыганков забил впервые с 27 ноября.