Испания21 января 2024, 23:26 | Обновлено 21 января 2024, 23:35
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ВИДЕО. Украинцы разрывают Севилью. Цыганков забил в матче Ла Лиги
Добавил свой гол к хет-трику Довбика
21 января 2024, 23:26 | Обновлено 21 января 2024, 23:35
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В матче чемпионата Испании против Севильи гол забил атакующий полузащитник Жироны Виктор Цыганков. Украинец сделал счет 4:1, забив мяч на 56-й минуте.
Для Виктора это четвертый гол в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Кроме того, у Цыганкова еще три результативные передачи. В первом тайме этого матча хет-трик оформил украинский форвард Артем Довбик.
Цыганков забил впервые с 27 ноября.
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