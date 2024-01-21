В ритме Беллингема. Довбик и звезда Реала лидируют в гонке бомбардиров

Форвард Жироны Артем Довбик в первом тайме матча против Севильи оформил хет-трик и довел счет своим голам в нынешнем сезоне чемпионата Испании до 14.

Украинец в списке лучших бомбардиров Ла Лиги догнал Джуда Беллингема, который в воскресенье забил в ворота Альмерии. У звезды мадридцев один гол с пенальти, а у Довбика три таких удара.

Позади Довбика и Беллингема расположились Борха Майораль (13 голов) и Альваро Мората (12). Топ-5 с 11 мячами замыкает Антуан Гризманн.