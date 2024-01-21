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  4. В ритме Беллингема. Довбик и звезда Реала лидируют в гонке бомбардиров
Испания
21 января 2024, 23:02 | Обновлено 21 января 2024, 23:23
1651
1

В ритме Беллингема. Довбик и звезда Реала лидируют в гонке бомбардиров

У обоих игроков по 14 голов в сезоне Ла Лиги

21 января 2024, 23:02 | Обновлено 21 января 2024, 23:23
1651
1
В ритме Беллингема. Довбик и звезда Реала лидируют в гонке бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Жироны Артем Довбик в первом тайме матча против Севильи оформил хет-трик и довел счет своим голам в нынешнем сезоне чемпионата Испании до 14.

Украинец в списке лучших бомбардиров Ла Лиги догнал Джуда Беллингема, который в воскресенье забил в ворота Альмерии. У звезды мадридцев один гол с пенальти, а у Довбика три таких удара.

Позади Довбика и Беллингема расположились Борха Майораль (13 голов) и Альваро Мората (12). Топ-5 с 11 мячами замыкает Антуан Гризманн.

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Артем Довбик Джуд Беллингем чемпионат Испании по футболу Жирона Реал Мадрид Борха Майораль Альваро Мората Антуан Гризманн
Источник Sport.ua
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norma_zap
У другому таймі  наздогнати та обігнати результативні показники першого!!!
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