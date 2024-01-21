Не рекорд. Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков Ла Лиги

Форвард Жироны Артем Довбик в первом тайме забил три гола в ворота Севильи. Для хет-трика украинскому игроку понадобилось всего 6 минут и 32 секунды.

Несмотря на такие показатели, это даже не самый быстрый хет-трик в нынешнем сезоне (в 8-м туре игрок Альмерии Суарес забил трижды за 5 минут и 25 секунд). Любопытно, что в прошлом сезоне Карим Бензема забил три гола за 6 минут и 30 секунд.

Считается, что самым быстрым хет-триком в истории Ла Лиги еще в 1950 году отметился игрок Химнастика Паинья, которому для хет-трика понадобилось четыре минуты.