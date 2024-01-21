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Испания
21 января 2024, 22:44 | Обновлено 21 января 2024, 22:50
3785
0

Не рекорд. Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков Ла Лиги

6 минут и 32 секунды на хет-трик

21 января 2024, 22:44 | Обновлено 21 января 2024, 22:50
3785
0
Не рекорд. Довбик оформил один из самых быстрых хет-триков Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Жироны Артем Довбик в первом тайме забил три гола в ворота Севильи. Для хет-трика украинскому игроку понадобилось всего 6 минут и 32 секунды.

Несмотря на такие показатели, это даже не самый быстрый хет-трик в нынешнем сезоне (в 8-м туре игрок Альмерии Суарес забил трижды за 5 минут и 25 секунд). Любопытно, что в прошлом сезоне Карим Бензема забил три гола за 6 минут и 30 секунд.

Считается, что самым быстрым хет-триком в истории Ла Лиги еще в 1950 году отметился игрок Химнастика Паинья, которому для хет-трика понадобилось четыре минуты.

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Жирона Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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