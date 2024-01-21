Испания21 января 2024, 21:03 | Обновлено 21 января 2024, 22:05
1098
3
Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Оба украинца выйдут в стартовом составе
21 января 2024, 21:03 | Обновлено 21 января 2024, 22:05
1098
3
В 22:00 Жирона на своем поле начнет матч против Севильи в рамках чемпионата Испании. Украинские игроки хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик выйдут в основном составе.
Жирона в случае победы вернет себе лидерство – Реал опережает команду на два пункта. Севилья слабо проводит нынешний чемпионат. Команда с 16 очками находится над зоной вылета.
Читайте также:Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 21 января 2024, 19:07 9
В ночь на 22 января украинка поборется за выход в четвертьфинал австралийского мейджора
Биатлон | 21 января 2024, 14:15 17
Единственный представитель Украины провалил гонку
Футбол | 21.01.2024, 20:47
Теннис | 20.01.2024, 22:40
Теннис | 21.01.2024, 03:30
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
З часів Мілану, за який грав Шева, не було клубу в топ-чемпіонатах, за який би переживали всі футбольні вболівальники України. Тепер таким клубом стала Жирона. Вперед хлопці!! Тільки перемога
так написали в заголовку, що можна подумати ніби наші - лавочніки-дублери і чекають шансу вийти на поле і щось доводити тренеру
Кожен день дарує шанс. Але для хлопців це вже здебільшого рутинна робота
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2024, 20:31 4
20.01.2024, 19:22 20
20.01.2024, 11:47 12
21.01.2024, 06:20 85
20.01.2024, 21:35 3
19.01.2024, 19:15 346
20.01.2024, 16:57 9
19.01.2024, 17:23 10