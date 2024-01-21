Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги

В 22:00 Жирона на своем поле начнет матч против Севильи в рамках чемпионата Испании. Украинские игроки хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик выйдут в основном составе.

Жирона в случае победы вернет себе лидерство – Реал опережает команду на два пункта. Севилья слабо проводит нынешний чемпионат. Команда с 16 очками находится над зоной вылета.