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  4. Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Испания
21 января 2024, 21:03 | Обновлено 21 января 2024, 22:05
1098
3

Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги

Оба украинца выйдут в стартовом составе

21 января 2024, 21:03 | Обновлено 21 января 2024, 22:05
1098
3
Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В 22:00 Жирона на своем поле начнет матч против Севильи в рамках чемпионата Испании. Украинские игроки хозяев Виктор Цыганков и Артем Довбик выйдут в основном составе.

Жирона в случае победы вернет себе лидерство – Реал опережает команду на два пункта. Севилья слабо проводит нынешний чемпионат. Команда с 16 очками находится над зоной вылета.

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Жирона Севилья Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу стартовые составы Ла Лига Жирона - Севилья
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
З часів Мілану, за який грав Шева,  не було клубу в топ-чемпіонатах, за який би переживали всі футбольні вболівальники України. Тепер таким клубом стала Жирона. Вперед хлопці!! Тільки перемога 
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+6
Viktor Shuper
так написали в заголовку, що можна подумати ніби наші - лавочніки-дублери і чекають шансу вийти на поле і щось доводити тренеру  
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+3
andre_lui
Кожен день дарує шанс. Але для хлопців це вже здебільшого рутинна робота
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+1
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