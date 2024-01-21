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  4. Кепу не оценили. Испанец – худший в матче Реала в Ла Лиге
Испания
21 января 2024, 20:45 | Обновлено 21 января 2024, 22:06
4144
1

Кепу не оценили. Испанец – худший в матче Реала в Ла Лиге

Лунину готовиться к возвращению?

21 января 2024, 20:45 | Обновлено 21 января 2024, 22:06
4144
1
Кепу не оценили. Испанец – худший в матче Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

«Реал» в матче чемпионата Испании с трудом обыграл «Альмерию» со счетом 3:2. Мадридцам пришлось отыгрываться с 0:2, а победный мяч команда забила на 90+9 минуте.

Худшим в составе обеих команд стал вратарь мадридцев Кепа Аррисабалага, который пропустил первый гол уже на 38 секунде. Испанец получил оценку 5,7.

Близкая к этому оценка у защитника Начо – 5,9.

Лучшим в составе двух команд стал форвард Винисиус Жуниор, которому WhoScored дал 8 баллов.

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Альмерия чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага оценки Ла Лига WhoScored
Источник Sport.ua
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