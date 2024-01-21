Пушич рассказал, на какой позиции видит новичка Шахтера Кевина

В пятницу «Шахтер» объявил о подписании контракта с атакующим хавбеком Кевином. Наставник Марино Пушич рассказал, на какой позиции видит игрока.

«Кевин — левый вингер, очень быстрый, способный, у него хороший характер, любит работать, быстро адаптируется к стилю игры и желает учиться. Он легко находит общий язык с товарищами по команде. А еще Кевин много улыбается, это тоже хорошо. В основном именно на левом фланге, ведь это его привычная позиция. Именно за это место он будет бороться, прежде всего. Есть вероятность задействовать Кевина на другом фланге, посмотрим. Теперь следует оптимизировать состав путем увеличения качества в атаке, чтобы игроки могли конкурировать друг с другом, повышать как собственный уровень, так и командный».

«Если вырастет уровень команды, то мы сможем конкурировать в разных соревнованиях. Сейчас выступаем в трех турнирах, и хотелось бы во всех пройти как можно дальше», – сказал Пушич.

Трансфер обошелся клубу в 15 миллионов евро.