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Чемпионат Германии
Бавария
21.01.2024 16:30 – FT 0 : 1
Вердер
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Германия
21 января 2024, 18:31 | Обновлено 21 января 2024, 18:37
973
4

Байер ликует. Бавария на своем поле проиграла Вердеру

Неожиданная неудача мюнхенцев

21 января 2024, 18:31 | Обновлено 21 января 2024, 18:37
973
4
Байер ликует. Бавария на своем поле проиграла Вердеру
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария в матче чемпионата Германии на своем поле проиграла 0:1 Вердеру, который держался над зоной вылета. Для мюнхенцев это второе поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги и первая домашняя неудача с мая.

Вердер до этой игры был худшей выездной командой чемпионата.

Этот результат радует Байер, который лидирует с 48 очками. У Баварии остается 41 пункт и есть матч в запасе. Что касается Вердера, то команда набирает 20 очков и идет 12-й.

Чемпионат Германии. 18-й тур

Бавария – Вердер 0:1
Гол: Вайзер, 59

Бавария: Нойер, Ляймер, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Тель, 64), Киммих (Мюллер, 64), Геррейру (Горетцка, 64), Сане, Мусиала, Коман (Чупо-Мотинг, 84), Кейн

Вердер: Зеттерер, Штарк, Фредль, Юнг, Вайзер, Ляйнен, Шмид (Ковнацки, 84), Агу, Нжинмах (Гросс, 90), Стаге, Вольфмаде (Борре, 65)

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Бавария Вердер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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Перець
Тухляш готуй чемодани після закінчення сезону 
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+2
Kamon
Бавария дрова 
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+1
Віталій Ткачук
Норм. Набридли вже ці чемпіонства Баварії.
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0
ALM
Так Кейн може і не виграти хоч якійсь чемп у своїй кар'єрі
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0
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