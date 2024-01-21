Байер ликует. Бавария на своем поле проиграла Вердеру

Бавария в матче чемпионата Германии на своем поле проиграла 0:1 Вердеру, который держался над зоной вылета. Для мюнхенцев это второе поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги и первая домашняя неудача с мая.

Вердер до этой игры был худшей выездной командой чемпионата.

Этот результат радует Байер, который лидирует с 48 очками. У Баварии остается 41 пункт и есть матч в запасе. Что касается Вердера, то команда набирает 20 очков и идет 12-й.

Чемпионат Германии. 18-й тур

Бавария – Вердер 0:1

Гол: Вайзер, 59

Бавария: Нойер, Ляймер, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Тель, 64), Киммих (Мюллер, 64), Геррейру (Горетцка, 64), Сане, Мусиала, Коман (Чупо-Мотинг, 84), Кейн

Вердер: Зеттерер, Штарк, Фредль, Юнг, Вайзер, Ляйнен, Шмид (Ковнацки, 84), Агу, Нжинмах (Гросс, 90), Стаге, Вольфмаде (Борре, 65)