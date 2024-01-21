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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 17:49 | Обновлено 21 января 2024, 18:30
375
0

Шахтер – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 14:30 спарринг зимнего межсезонья

21 января 2024, 17:49 | Обновлено 21 января 2024, 18:30
375
0
Шахтер – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтар.

В понедельник, 22 января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с армянским клубом «Пюник» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Команды сыграют на поле арены «Мардан Стедиум» в Анталье.

Прямая трансляция матча будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».

Шахтер – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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