Украина. Премьер лига21 января 2024, 17:49 | Обновлено 21 января 2024, 18:30
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Шахтер – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января в 14:30 спарринг зимнего межсезонья
21 января 2024, 17:49 | Обновлено 21 января 2024, 18:30
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В понедельник, 22 января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с армянским клубом «Пюник» в рамках турецкого подготовительного сбора.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.
Команды сыграют на поле арены «Мардан Стедиум» в Анталье.
Прямая трансляция матча будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».
Шахтер – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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