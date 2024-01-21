В понедельник, 22 января, донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с армянским клубом «Пюник» в рамках турецкого подготовительного сбора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Команды сыграют на поле арены «Мардан Стедиум» в Анталье.

Прямая трансляция матча будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».

Шахтер – Пюник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция