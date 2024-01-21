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Испания
21 января 2024, 10:10 | Обновлено 21 января 2024, 10:11
415
0

Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Жирона – Севилья

Поединок состоится 21 января, начало – в 22:00

21 января 2024, 10:10 | Обновлено 21 января 2024, 10:11
415
0
Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Жирона – Севилья
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Испании «Жирона» занимает 1-е место, имея 49 очков после 20 игр. У «Севильи» 17-я позиция и 16 пункт после 20 матчей.

Видеотрансляцию матча «Жирона» – «Севилья» можно смотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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