В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Испании «Жирона» занимает 1-е место, имея 49 очков после 20 игр. У «Севильи» 17-я позиция и 16 пункт после 20 матчей.

Видеотрансляцию матча «Жирона» – «Севилья» можно смотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.