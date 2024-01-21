Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец

В воскресенье, 21 января, в рамках турецкого подготовительного сбора донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорец».

Игра на поле арены «Мардан Стэдиум» в Анталье начнется в 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка «Шахтер» – «Лудогорец» будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».