Украина. Премьер лига21 января 2024, 09:03 | Обновлено 21 января 2024, 09:47
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Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
21 января «горняки» проведут первый товарищеский матч зимы-2023/2024
21 января 2024, 09:03 | Обновлено 21 января 2024, 09:47
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В воскресенье, 21 января, в рамках турецкого подготовительного сбора донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорец».
Игра на поле арены «Мардан Стэдиум» в Анталье начнется в 16:30 по киевскому времени.
Прямая трансляция поединка «Шахтер» – «Лудогорец» будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».
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