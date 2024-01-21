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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 09:03 | Обновлено 21 января 2024, 09:47
722
7

Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец

21 января «горняки» проведут первый товарищеский матч зимы-2023/2024

21 января 2024, 09:03 | Обновлено 21 января 2024, 09:47
722
7
Где смотреть онлайн матч зимнего межсезонья Шахтер – Лудогорец
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 21 января, в рамках турецкого подготовительного сбора донецкий «Шахтер» проведет товарищеский матч с болгарским клубом «Лудогорец».

Игра на поле арены «Мардан Стэдиум» в Анталье начнется в 16:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка «Шахтер» – «Лудогорец» будет на YouTube-канале донецкого «Шахтера».

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Источник Sport.ua
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EbuKacapa
Пусть ваш самолёт взорвут по дороге в Украину, охуярки 
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0
EbuKacapa
Каждый житель Донецка вас проклял вы твари и сдохните в аду 
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0
EbuKacapa
Желаю Марселю переехать это оранжевое гавно и обосцать каждого в раздевалке 
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-1
EbuKacapa
Оранжевые валите на свою родину в Рабзею Донбас от вас отрёкся вы его предали, хори
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-1
EbuKacapa
Ахметкин летом заявит  сепаров в чемпионат Рабзеи наконец-то сепары будут играть на одине оо
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-1
EbuKacapa
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