ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января

В воскресенье, 21 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм

3.51 – 3.49 – 2.25

17:15 Реал Мадрид – Альмерия

1.17 – 9.50 – 17.50

18:30 Борнмут – Ливерпуль

4.36 – 4.26 – 1.80

19:30 Бетис – Барселона

4.35 – 4.05 – 1.86

19:30 Жирона – Севилья

1.76 – 4.26 – 4.73