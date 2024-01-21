Другие новости21 января 2024, 06:59 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января
Важные события во всех видах спорта
21 января 2024, 06:59 |
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В воскресенье, 21 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм
17:15 Реал Мадрид – Альмерия
18:30 Борнмут – Ливерпуль
19:30 Бетис – Барселона
19:30 Жирона – Севилья
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