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21 января 2024, 06:59 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января

Важные события во всех видах спорта

21 января 2024, 06:59 |
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0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 21 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм

Favbet 3.51 – 3.49 – 2.25

17:15 Реал Мадрид – Альмерия

Favbet 1.17 – 9.50 – 17.50

18:30 Борнмут – Ливерпуль

Favbet 4.36 – 4.26 – 1.80

19:30 Бетис – Барселона

Favbet 4.35 – 4.05 – 1.86

19:30 Жирона – Севилья

Favbet 1.76 – 4.26 – 4.73

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Источник Sport.ua
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