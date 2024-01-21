Орлеан – ПСЖ. Дубль Мбаппе в Кубке Франции. Видео голов и обзор матча

Закончились матчи 1/16 финала Кубка Франции. Среди других результатов (в том числе и вылет «Бордо», за который выступает украинец Игнатенко) стоит отметить уверенную победу ПСЖ над «Орлеаном». Дублем в матче отличился Килиан Мбаппе, по голу забиkb Рамуш и Маюли, которым ассистировал тоже Мбаппе.

Кубок Франции. 1/16 финала. 20 января

Орлеан – ПСЖ – 1:4

Голы: Сен-Руф, 86 – Мбаппе, 16, 63, Рамуш, 72, Маюли, 88