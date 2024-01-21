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Кубок Франции
Орлеан
20.01.2024 21:45 – FT 1 : 4
ПСЖ
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Кубок Франции
21 января 2024, 04:01 | Обновлено 21 января 2024, 04:35
74
0

Орлеан – ПСЖ. Дубль Мбаппе в Кубке Франции. Видео голов и обзор матча

Парижская команда уверенно прошла в 1/8 финала

21 января 2024, 04:01 | Обновлено 21 января 2024, 04:35
74
0
Орлеан – ПСЖ. Дубль Мбаппе в Кубке Франции. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились матчи 1/16 финала Кубка Франции. Среди других результатов (в том числе и вылет «Бордо», за который выступает украинец Игнатенко) стоит отметить уверенную победу ПСЖ над «Орлеаном». Дублем в матче отличился Килиан Мбаппе, по голу забиkb Рамуш и Маюли, которым ассистировал тоже Мбаппе.

Кубок Франции. 1/16 финала. 20 января

Орлеан – ПСЖ – 1:4

Голы: Сен-Руф, 86 – Мбаппе, 16, 63, Рамуш, 72, Маюли, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Nicolas Saint-Ruf (Орлеан).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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ПСЖ Кубок Франции по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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