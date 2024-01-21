Чемпионат Нидерландов. Твенте проиграл на выезде, АЗ дома разписал ничью

Закончились три матча в чемпионате Нидерландов. «НЕК Неймеген» дома минимально одолел «Твенте». Еще два матча закончились вничью. «Волендам» и «Хераклес» забили друг другу по голу, а «АЗ Алкмаар» и «Зволле» отличились у ворота соперников по два раза.

Лидирует в чемпионате ПСВ, который в 17 матчах одержал 17 побед.

Чемпионат Нидерландов 18 тур

НЕК Неймеген – Твенте – 1:0

Гол: Вердонк, 49

Хераклес – Волендам – 1:1

Голы: Хорнкамп, 64 – Зефейк, 8

АЗ Алкмаар – Зволле – 2:2

Голы: Павлидис, 77, пен, Мийнанс, 90+4 – Те, 57, Веланас, 86

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