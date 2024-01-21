Чемпионат Нидерландов. Твенте проиграл на выезде, АЗ дома разписал ничью
Состоялись три матча 21 тура чемпионата Нидерландов
Закончились три матча в чемпионате Нидерландов. «НЕК Неймеген» дома минимально одолел «Твенте». Еще два матча закончились вничью. «Волендам» и «Хераклес» забили друг другу по голу, а «АЗ Алкмаар» и «Зволле» отличились у ворота соперников по два раза.
Лидирует в чемпионате ПСВ, который в 17 матчах одержал 17 побед.
Чемпионат Нидерландов 18 тур
НЕК Неймеген – Твенте – 1:0
Гол: Вердонк, 49
Хераклес – Волендам – 1:1
Голы: Хорнкамп, 64 – Зефейк, 8
АЗ Алкмаар – Зволле – 2:2
Голы: Павлидис, 77, пен, Мийнанс, 90+4 – Те, 57, Веланас, 86
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