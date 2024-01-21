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Чемпионат Германии
Кельн
20.01.2024 16:30 – FT 0 : 4
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
21 января 2024, 03:21 | Обновлено 21 января 2024, 03:49
62
0

Кельн – Боруссия Д – 0:4. Уничтожение козлов. Видео голов и обзор матча

Дортмундская команда разгромила соперников

21 января 2024, 03:21 | Обновлено 21 января 2024, 03:49
62
0
Кельн – Боруссия Д – 0:4. Уничтожение козлов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 18 тура германской Бундеслиги. «Кельн» дома принимал дортмундскую «Боруссию» и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. Дублем отличился Мален, по голу забили Фюлькруг и Мукоко.

Чемпионат Германии. 18 тур

Кельн – Боруссия Д – 0:4

Голы: Мален, 12, 61, Фуллькруг, 58, Мукоко, 90+2

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Бундеслига Кельн чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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