20.01.2024 16:30 – FT 0 : 4
Германия21 января 2024, 03:21 | Обновлено 21 января 2024, 03:49
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Кельн – Боруссия Д – 0:4. Уничтожение козлов. Видео голов и обзор матча
Дортмундская команда разгромила соперников
21 января 2024, 03:21 | Обновлено 21 января 2024, 03:49
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Состоялся поединок 18 тура германской Бундеслиги. «Кельн» дома принимал дортмундскую «Боруссию» и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. Дублем отличился Мален, по голу забили Фюлькруг и Мукоко.
Чемпионат Германии. 18 тур
Кельн – Боруссия Д – 0:4
Голы: Мален, 12, 61, Фуллькруг, 58, Мукоко, 90+2
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
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