Чемпионат Бельгии. Брюгге разгромил Вестерло Сидорчука
Также состоялись еще два поединка местного чемпионата
Закончились три поединка 21 тура чемпионата Бельгии. «Вестерло, за который выступает украинец Сергей Сидорчук, ездил в гости к «Брюгге». Визит оказался неудачным, команда украинца уступила со счетом 0:3. Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл без замены.
Еще в двух матчах «Генк» и «Серкль Брюгге» расписали ничью 1:1, а «Кортрейк» на выезде минимально победил «Стандард».
Чемпионат Бельгии. 21 тур
Брюгге – Вестерло – 3:0
Голы: Игоь Тиаго, 37, 65, пен, Нуса, 80
Генк – Серкль Брюгге – 1:1
Голы: Зекири, 64 – Данке, 8
Стандард – Кортрейк – 0:1
Гол: Авенатти, 45+1
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