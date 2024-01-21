Чемпионат Бельгии. Брюгге разгромил Вестерло Сидорчука

Закончились три поединка 21 тура чемпионата Бельгии. «Вестерло, за который выступает украинец Сергей Сидорчук, ездил в гости к «Брюгге». Визит оказался неудачным, команда украинца уступила со счетом 0:3. Сидорчук вышел в стартовом составе и отыграл без замены.

Еще в двух матчах «Генк» и «Серкль Брюгге» расписали ничью 1:1, а «Кортрейк» на выезде минимально победил «Стандард».

Чемпионат Бельгии. 21 тур

Брюгге – Вестерло – 3:0

Голы: Игоь Тиаго, 37, 65, пен, Нуса, 80

Генк – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: Зекири, 64 – Данке, 8

Стандард – Кортрейк – 0:1

Гол: Авенатти, 45+1

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