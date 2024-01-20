Сыграет во втором тайме? Яремчук остался в запасе на матч против Атлетика
«Валенсия» сыграет против одного из лидеров Ла Лиги
В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.
Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук остался в запасе.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «летучие мыши» имеют в своем активе 29 очков и идут 8, а «Атлетик», набрав 41 балл, занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.
⚽ XI INICIAL 🆚@AthleticClub#ValenciaAthletic 🦇🦁#ADNVCF pic.twitter.com/8TNuak4J55— Valencia CF (@valenciacf) January 20, 2024
💙 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🆚 @valenciacf_en— Athletic Club (@Athletic_en) January 20, 2024
🥁 Aurrera, Athletic! #ValenciaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/U9XlwawXRv
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