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Испания
20 января 2024, 19:02 | Обновлено 20 января 2024, 19:25
123
0

Сыграет во втором тайме? Яремчук остался в запасе на матч против Атлетика

«Валенсия» сыграет против одного из лидеров Ла Лиги

20 января 2024, 19:02 | Обновлено 20 января 2024, 19:25
123
0
Сыграет во втором тайме? Яремчук остался в запасе на матч против Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук остался в запасе.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «летучие мыши» имеют в своем активе 29 очков и идут 8, а «Атлетик», набрав 41 балл, занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Валенсия - Атлетик стартовые составы Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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