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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 17:55 | Обновлено 20 января 2024, 18:16
292
1

Артур МИКИТИШИН: «Юрий Вернидуб – тренер №1 в мире»

Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

20 января 2024, 17:55 | Обновлено 20 января 2024, 18:16
292
1
Артур МИКИТИШИН: «Юрий Вернидуб – тренер №1 в мире»
ФК Кривбасс. Артур Микитиш

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси. Потому что он выиграл все, что можно в футболе и доказал, что является легендой.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Манчестер Сити». Нравится, как там работает Пеп Гвардиола. И вообще это очень сильная команда.

– Тренер номер один в мире?

– Юрий Вернидуб. Я успел поработать под руководством многих тренеров, но самый крутой из всех – Юрий Николаевич.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– В Португалии очень много классных стадионов, какой-то один из них трудно выделить.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Андрей Понедельник. Потому что он «машина».

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Все части фильма «Гол».

– Лучшее восстановление после матча?

– Вода со льдом.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс». Почему не «Шахтер»? Потому что «Кривбасс».

– Ваша футбольная мечта?

– Выиграть Чемпионат мира.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Николаевич Вернидуб.

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Артур Микитишин Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Лионель Месси Манчестер Сити Андрей Понедельник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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