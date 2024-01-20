Артур МИКИТИШИН: «Юрий Вернидуб – тренер №1 в мире»
Полузащитник «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Лионель Месси. Потому что он выиграл все, что можно в футболе и доказал, что является легендой.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Манчестер Сити». Нравится, как там работает Пеп Гвардиола. И вообще это очень сильная команда.
– Тренер номер один в мире?
– Юрий Вернидуб. Я успел поработать под руководством многих тренеров, но самый крутой из всех – Юрий Николаевич.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– В Португалии очень много классных стадионов, какой-то один из них трудно выделить.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Андрей Понедельник. Потому что он «машина».
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Все части фильма «Гол».
– Лучшее восстановление после матча?
– Вода со льдом.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс». Почему не «Шахтер»? Потому что «Кривбасс».
– Ваша футбольная мечта?
– Выиграть Чемпионат мира.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Николаевич Вернидуб.
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