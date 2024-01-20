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  4. Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 17:42 | Обновлено 20 января 2024, 18:16
861
43

Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»

Спортивный директор «Шахтера» рассказал, как бразилец поднимет качество всей команды

20 января 2024, 17:42 | Обновлено 20 января 2024, 18:16
861
43
Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»
ФК Шахтер. Кевин

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как бразильский новичок клуба Кевин поднимет качество всей команды.

– На примере Кевина. Как именно приход таких игроков влияет на развитие украинского футбола, на развитие «Шахтера» и в частности украинских футболистов?

– Кевин принес много разнообразия. Все остальные футболисты будут подниматься вместе с ним, качество поднимут и другие игроки. Кевин уже вписался, и я уверен, что он принесет огромную пользу «Шахтеру». В будущем он станет мировой звездой.

Напомним, «Шахтер» вчера официально объявил о подписании Кевина за 12+3 миллионов евро.

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Дарио Срна Кевин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 43
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avk2307
https://sport.ua/uk/news/614148-yovichevich-u-mudrika-bilshe-atakuvalnih-na
vichok-nizh-u-vinisiusa-zhuniora
https://sport.ua/uk/news/560642-dario-srna-mudrik-eto-nash-vinisius-zhunior
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+3
avk2307
Ось вью Даші про Кастільо:
https://sport.ua/uk/news/623712-dario-srna-shanuyu-gravtsiv-yaki-v-takiy-ch
as-priihali-v-ukrainu
Той же самий потенціал  він бачив і в цьому хлопці, але через рік відправив до Дуляя
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+2
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axylinam
После первой бомбёжки сбежит бесплатно
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+2
DK1961
Как обычно, у ржавых единственный аргумент - мат и оскорбления. Сколько раз в жизни я слышал (от них и ИМ ПОДОБНЫМ), какой юзовка великий КУЛЬТУРНЫЙ центр в Украине...
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+2
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FunnyCat_____
наркоман в ударе сегодня !
хорошо хоть про золотой мяч не сказал
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+2
vruthiy-112
Даріо як завжди молодець, дякую за повагу до України.!!!
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+1
OtsoCity
Лайно смердюче суркисів всаралось під себе і дуже воняє
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0
Александр
Срна наркоман из сепарского донецкого клуба .Доверие к словам такого человека ноль.всегда обнимвлся с януковичами ахметовыми колесниковыми что агиитировали за раскол Украины .срна жополиз рыгов .мразь редчайшая 
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0
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FunnyCat_____
Наркоман: -  Мудрик  - лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Неймара  и Виннисиуса!
Неймар уже не в Европе, так что Мишаня в тройке 
Кевин наверное 4 будет! а может и вытеснит черепаху!
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0
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contr
Ссикун немитий іди пососи в Мудрика і пизди свою рань в вуха Судакову 😫😫😫
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0
contr
Срна насрал в кишеню Мудрику в той сереться
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-1
contr
шахтар команда гівно а в Ахматова скоро закінчиться лаве і сосатимуть палкіни єбалкіни 😫😫😫
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-1
contr
Кевін мацбутні й тайсон підарас кротячий
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-1
DK1961
серун: в будущем он станет новой звездой в части симуляций и принятия наркоты. Я научу
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-1
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contr
Кевін майбутнє гівно як і більшість бразильців пройшовших через кротоКЛЮБ 😫😫😫
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-2
Лига конференций без динамо
Скоро суркисы из Эритреи звезду привезут в кипрскую помойку 
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-3
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AK.228
Фаньку щось рвануло добре
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-3
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AK.228
Подивимось 
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-4
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