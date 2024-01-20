Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как бразильский новичок клуба Кевин поднимет качество всей команды.

– На примере Кевина. Как именно приход таких игроков влияет на развитие украинского футбола, на развитие «Шахтера» и в частности украинских футболистов?

– Кевин принес много разнообразия. Все остальные футболисты будут подниматься вместе с ним, качество поднимут и другие игроки. Кевин уже вписался, и я уверен, что он принесет огромную пользу «Шахтеру». В будущем он станет мировой звездой.

Напомним, «Шахтер» вчера официально объявил о подписании Кевина за 12+3 миллионов евро.