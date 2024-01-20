Дарио СРНА: «Кевин – будущая звезда мирового футбола»
Спортивный директор «Шахтера» рассказал, как бразилец поднимет качество всей команды
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, как бразильский новичок клуба Кевин поднимет качество всей команды.
– На примере Кевина. Как именно приход таких игроков влияет на развитие украинского футбола, на развитие «Шахтера» и в частности украинских футболистов?
– Кевин принес много разнообразия. Все остальные футболисты будут подниматься вместе с ним, качество поднимут и другие игроки. Кевин уже вписался, и я уверен, что он принесет огромную пользу «Шахтеру». В будущем он станет мировой звездой.
Напомним, «Шахтер» вчера официально объявил о подписании Кевина за 12+3 миллионов евро.
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Той же самий потенціал він бачив і в цьому хлопці, але через рік відправив до Дуляя
хорошо хоть про золотой мяч не сказал
Неймар уже не в Европе, так что Мишаня в тройке
Кевин наверное 4 будет! а может и вытеснит черепаху!