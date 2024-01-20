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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 17:21 | Обновлено 20 января 2024, 18:17
1231
2

Источник: с Черноморцем тренируется легионер с опытом игры в Европе

Также одесситы нашли себе нового третьего вратаря

20 января 2024, 17:21 | Обновлено 20 января 2024, 18:17
1231
2
Источник: с Черноморцем тренируется легионер с опытом игры в Европе
ФК Черноморец

К тренировочному лагерю одесского «Черноморца» присоединился нигерийский центральный защитник, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, у футболиста есть опыт выступлений в европейских чемпионатах. При этом имя игрока не называется.

Также сообщается, что одесситы определились с кандидатурой третьего вратаря первой команды. Им стал 18-летний воспитанник клуба Даниил Пирожок.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук готов пригласить в команду полузащитника Сергея Мякушко.

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Источник ТаТоТаке
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u6464u
З Мальти , Ліхтенштейну ......))) Міша будь точнішим .
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