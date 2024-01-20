Источник: с Черноморцем тренируется легионер с опытом игры в Европе

К тренировочному лагерю одесского «Черноморца» присоединился нигерийский центральный защитник, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, у футболиста есть опыт выступлений в европейских чемпионатах. При этом имя игрока не называется.

Также сообщается, что одесситы определились с кандидатурой третьего вратаря первой команды. Им стал 18-летний воспитанник клуба Даниил Пирожок.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук готов пригласить в команду полузащитника Сергея Мякушко.