Источник: с Черноморцем тренируется легионер с опытом игры в Европе
Также одесситы нашли себе нового третьего вратаря
К тренировочному лагерю одесского «Черноморца» присоединился нигерийский центральный защитник, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, у футболиста есть опыт выступлений в европейских чемпионатах. При этом имя игрока не называется.
Также сообщается, что одесситы определились с кандидатурой третьего вратаря первой команды. Им стал 18-летний воспитанник клуба Даниил Пирожок.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук готов пригласить в команду полузащитника Сергея Мякушко.
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