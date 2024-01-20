Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Англия
20 января 2024, 16:57 | Обновлено 20 января 2024, 16:58
470
0

Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас

Украинец провел на поле весь матч

20 января 2024, 16:57 | Обновлено 20 января 2024, 16:58
470
0
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 20 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Разгромную победу со счетом 5:0 одержали хозяева поля.

После травмы икроножной мышцы вернулся на поле украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. Он отдал 1 передачу под удар, совершил 8 защитных действий и выиграл 9/13 единоборств. Такой перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 8.1 балл, что является второй лучшей оценкой в матче. Такой же балл получил Габриэл Мартинелли.

Выше оценка только у Габриэла Жезуса – 8.4, который отдал голевую передачу на 3-й гол «канониров» и стал лучшим игроком встречи.

По теме:
Арсенал разгромил Кристал Пэлас. Зинченко вернулся на поле после травмы
ВИДЕО. Клопп прокомментировал травму Салаха в матче КАН
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Мартинелли Арсенал - Кристал Пэлас Габриэл Жезус
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб арендовал полузащитника Шахтера
Футбол | 20 января 2024, 15:15 1
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб арендовал полузащитника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб арендовал полузащитника Шахтера

Остаток сезона 2023/24 Дениль Кастильо проведет в сербском «Партизане»

Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Футбол | 19 января 2024, 19:15 345
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают

Валерий Василенко рефлексирует по поводу донецкого клуба

СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Футбол | 20.01.2024, 11:58
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Теннис | 20.01.2024, 08:56
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Футбол | 20.01.2024, 00:04
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
19.01.2024, 18:24 3
Теннис
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
19.01.2024, 11:14 30
Футбол
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 7
Футбол
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
20.01.2024, 13:48 50
Теннис
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем