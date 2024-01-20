Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас

Сегодня, 20 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Разгромную победу со счетом 5:0 одержали хозяева поля.

После травмы икроножной мышцы вернулся на поле украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. Он отдал 1 передачу под удар, совершил 8 защитных действий и выиграл 9/13 единоборств. Такой перфоманс статистический портал WhoScored оценил в 8.1 балл, что является второй лучшей оценкой в матче. Такой же балл получил Габриэл Мартинелли.

Выше оценка только у Габриэла Жезуса – 8.4, который отдал голевую передачу на 3-й гол «канониров» и стал лучшим игроком встречи.