Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Клопп прокомментировал травму Салаха в матче КАН
Англия
20 января 2024, 15:44 |
1009
0

ВИДЕО. Клопп прокомментировал травму Салаха в матче КАН

Главный тренер «Ливерпуля» провел пресс-конференцию в преддверии игры с «Борнмутом»

20 января 2024, 15:44 |
1009
0
ВИДЕО. Клопп прокомментировал травму Салаха в матче КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

После трехнедельной паузы «Борнмут» и «Ливерпуль» возвращаются в АПЛ. За время этого довольно длительного перерыва команды сыграли кубковые матчи, причем «Ливерпуль» – аж два.

На первый взгляд, этот матч воспринимается как противостояние середняка с лидером, но на самом деле все совсем иначе, ведь сейчас «Борнмут» находится в настолько прекрасной форме, что по набранным очкам в последних 5 матчах уступает «Ливерпулю» лишь на два пункта. Так что мерсисайдцам точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Теперь осталось узнать, изменилось ли что-то в игре команд за эти две недели, что мы не видели их на поле.

Для «Ливерпуля» потенциальная потеря очков в этом матче будет означать потерю инициативы в чемпионской гонке. «Манчестер Сити» отстает от команды Юргена Клоппа лишь на два очка, поэтому любая осечка «Ливерпуля» может стоить ему первого места.

У «Борнмута» также хватает турнирной мотивации. Успешный отрезок позволил команде Андони Ираолы по крайней мере на некоторое время забыть о борьбе за выживание – отрыв от 18-го места составляет 9 очков. Неплохо, но нужно продолжать стабильно набирать очки, чтобы в будущем чувствовать себя еще безопаснее. Более того, отставание от 7-го места, которое гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги конференций, составляет всего 7 очков.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем Борнмут – Ливерпуль.

По теме:
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Арсенал разгромил Кристал Пэлас. Зинченко вернулся на поле после травмы
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Юрген Клопп Мохамед Салах Доминик Соланке Ливерпуль Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 10:16 8
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open

20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора

Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннис | 20 января 2024, 13:48 48
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина вслед за Костюк и Ястремской вышла в 1/8 финала Australian Open

Элина уверенно разобралась с Викторией Голубич в третьем раунде

Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Футбол | 19.01.2024, 17:55
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Футбол | 20.01.2024, 11:19
Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
Милевский дал совет Лунину по поводу его будущего в Реале
ФОТО. «Несокрушимый город сильных людей». Шевченко посетил Харьков
Футбол | 20.01.2024, 15:32
ФОТО. «Несокрушимый город сильных людей». Шевченко посетил Харьков
ФОТО. «Несокрушимый город сильных людей». Шевченко посетил Харьков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 75
Теннис
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 12
Бокс
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Моуриньо определился с новым местом работы
Моуриньо определился с новым местом работы
19.01.2024, 13:59 2
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
19.01.2024, 19:15 345
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем