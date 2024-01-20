ВИДЕО. Клопп прокомментировал травму Салаха в матче КАН

После трехнедельной паузы «Борнмут» и «Ливерпуль» возвращаются в АПЛ. За время этого довольно длительного перерыва команды сыграли кубковые матчи, причем «Ливерпуль» – аж два.

На первый взгляд, этот матч воспринимается как противостояние середняка с лидером, но на самом деле все совсем иначе, ведь сейчас «Борнмут» находится в настолько прекрасной форме, что по набранным очкам в последних 5 матчах уступает «Ливерпулю» лишь на два пункта. Так что мерсисайдцам точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Теперь осталось узнать, изменилось ли что-то в игре команд за эти две недели, что мы не видели их на поле.

Для «Ливерпуля» потенциальная потеря очков в этом матче будет означать потерю инициативы в чемпионской гонке. «Манчестер Сити» отстает от команды Юргена Клоппа лишь на два очка, поэтому любая осечка «Ливерпуля» может стоить ему первого места.

У «Борнмута» также хватает турнирной мотивации. Успешный отрезок позволил команде Андони Ираолы по крайней мере на некоторое время забыть о борьбе за выживание – отрыв от 18-го места составляет 9 очков. Неплохо, но нужно продолжать стабильно набирать очки, чтобы в будущем чувствовать себя еще безопаснее. Более того, отставание от 7-го места, которое гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги конференций, составляет всего 7 очков.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа перед матчем Борнмут – Ливерпуль.