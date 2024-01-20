ФОТО. «Несокрушимый город сильных людей». Шевченко посетил Харьков
Будущий президент УАФ посетил еще один город Украины
Бывший футболист киевского «Динамо» и будущий президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Харьков.
«Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей. У меня связаны с ним так много хороших воспоминаний. Очень рад снова быть здесь», – написал легендарный нападающий под публикацией в своем официальном аккаунте в Instagram.
Ранее Sport.ua сообщал, что Андрей Николаевич посетил Львов.
Внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко должны избрать новым президентом ассоциации, состоится в Киеве 25 января. Андрей Николаевич является единственным выдвинутым кандидатом на должность.
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