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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 15:32 | Обновлено 20 января 2024, 15:33
1259
1

ФОТО. «Несокрушимый город сильных людей». Шевченко посетил Харьков

Будущий президент УАФ посетил еще один город Украины

20 января 2024, 15:32 | Обновлено 20 января 2024, 15:33
1259
1
ФОТО. «Несокрушимый город сильных людей». Шевченко посетил Харьков
Instagram. Андрей Шевченко

Бывший футболист киевского «Динамо» и будущий президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил Харьков.

«Харьков. Несокрушимый город сильных и свободных людей. У меня связаны с ним так много хороших воспоминаний. Очень рад снова быть здесь», – написал легендарный нападающий под публикацией в своем официальном аккаунте в Instagram.

Ранее Sport.ua сообщал, что Андрей Николаевич посетил Львов.

Внеочередной Конгресс УАФ, на котором Шевченко должны избрать новым президентом ассоциации, состоится в Киеве 25 января. Андрей Николаевич является единственным выдвинутым кандидатом на должность.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Instagram
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Выталкиватель парашутистов
Все это хорошо и патриотично-фото в Харькове, признание в любви Украине и т.д. Но при чем тут футбол? Как это - тебя назначают президентом УАФ, а у тебя нет команды (или есть, только озвучивать страшно- народ не согласен будет...), нет элементарного - нет программы, по которой ты готов повести за собой на штурм футбольных вершин в Европе и мире,.... Полный ноль... Я понимаю, вопрос решен в ОП, дана команда всем делегатам поднять руки за тебя.... Но самому-то не стыдно, что тебя используют как изделие №2? Или тебе до фонаря? У тебя все в полном ажуре- жилье в Лондоне, бизнес вместе с Абромовичем, сыновья пристроены , кто в Италии, кто в США, кто в Англии.  Жизнь удалась... На кой черт тебе Андрюша,  эта коррумпированная помойка, ведь через год станешь хуже Суркиса и Павелки? А послать всех подальше и не позорить свое имя - слабо? Или решил, что бабло  - главное в этой жизни?
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