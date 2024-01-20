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  4. ЦЫГАНКОВ: «Этот сезон уже стал историческим для Жироны»
Испания
20 января 2024, 14:32 |
724
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ЦЫГАНКОВ: «Этот сезон уже стал историческим для Жироны»

Украинец – откровенно об атмосфере внутри каталонского клуба

20 января 2024, 14:32 |
724
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ЦЫГАНКОВ: «Этот сезон уже стал историческим для Жироны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский легионер испанской «Жироны» Виктор Цыганков рассказал об атмосфере внутри команды и что его больше всего удивило после перехода из киевского «Динамо».

«Тренер «Жироны» Мичел очень эмоционален. Мы играем в красивый футбол. Это отлично, этот сезон уже стал историческим для нас. Мы все удивились, когда начали побеждать, но потом подумали – а почему бы и нет? Постараемся добиться чего-нибудь большего.

Когда у меня был первый матч, против «Валенсии», они играли в настольный теннис за час до поединка. Я еще с украинских времен привык исключительно сосредотачиваться перед матчами, а они шутили, смеялись. Я еще нигде не встречал такой атмосферы, и, думаю, она играет важную роль в нашем успехе», – поделился украинский футболист с журналистом The Daily Mail.

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Источник Daily Mail
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