Не Холанд или Мбаппе. Назван лучший нападающий современности

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших нападающих мира на данный момент.

На первое место журналисты поставили лучшего бомбардира немецкой Бундеслиги, форварда «Баварии» Гарри Кейна. За ним расположились Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из ПСЖ, которые по итогам 2023 года соревновались с Лионелем Месси за «Золотой мяч», но также остались с носом.

Отметим, что ПСЖ является единственным клубом, представленным двумя своими футболистами в топ-10, – помимо Мбаппе, это 25-летний Коло-Муани, расположившийся на девятой строчке в такой звездной компании.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

1. Гарри Кейн («Бавария»)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

4. Виктор Осимхен («Наполи»)

5. Лаутаро Мартинес («Интер»)

6. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

7. Александер Исак («Ньюкасл»)

8. Дарвин Нуньес («Ливерпуль»)

9. Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»)

10. Сантьяго Хименес («Фейеноорд»)