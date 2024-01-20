Аль-Иттихад в ярости из-за опоздания Бензема, с форвардом проведут встречу

Звездный форвард Карим Бензема вернулся в расположение «Аль-Иттихада».

Вот только в клубе из Джидды, мягко говоря, не очень довольны этим фактом. Все дело в том, что футболист должен был появиться в клубе 2 января, а приехал с 17-дневным опозданием. По информации RMC Sport, руководство клуба в ярости из-за данной ситуации, и вместе с главным тренером намерено провести встречу с Каримом, чтобы обсудить его будущее в команде.

Добавим, что Бензема провел за «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.