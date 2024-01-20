Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Иттихад в ярости из-за опоздания Бензема, с форвардом проведут встречу
Саудовская Аравия
20 января 2024, 13:27 |
327
0

Аль-Иттихад в ярости из-за опоздания Бензема, с форвардом проведут встречу

Француз прибыл в расположение клуба на 17 дней позже

20 января 2024, 13:27 |
327
0
Аль-Иттихад в ярости из-за опоздания Бензема, с форвардом проведут встречу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Звездный форвард Карим Бензема вернулся в расположение «Аль-Иттихада».

Вот только в клубе из Джидды, мягко говоря, не очень довольны этим фактом. Все дело в том, что футболист должен был появиться в клубе 2 января, а приехал с 17-дневным опозданием. По информации RMC Sport, руководство клуба в ярости из-за данной ситуации, и вместе с главным тренером намерено провести встречу с Каримом, чтобы обсудить его будущее в команде.

Добавим, что Бензема провел за «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.

По теме:
Источник: Модрич может покинуть Реал по окончании сезона
Сколько еще будет играть? Роналду рассказал, когда завершит карьеру
ЛЯПОРТ – о футболе в Саудовской Аравии: «Огромная пропасть с Европой»
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник RMC Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Теннис | 19 января 2024, 18:24 3
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»

Украинская теннисистка не понимает, почему игроки из других стран туда поехали

Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Теннис | 20 января 2024, 04:05 33
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open
Ястремская в 3 сетах обыграла 26-ю ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open

Даяна выиграла у Эммы Наварро в третьем раунде австралийского мейджора

Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Футбол | 19.01.2024, 17:55
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
Андрей Шевченко отменил поездку на круглый стол в Одессу. В чем причина?
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Футбол | 20.01.2024, 11:58
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Жирона хочет подписать полузащитника сборной Дании с опытом игры в ЛЧ
Футбол | 20.01.2024, 12:20
Жирона хочет подписать полузащитника сборной Дании с опытом игры в ЛЧ
Жирона хочет подписать полузащитника сборной Дании с опытом игры в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 13
Футбол
Экс-7-я ракетка анонсировала завершения карьеры после поражения от Свентек
Экс-7-я ракетка анонсировала завершения карьеры после поражения от Свентек
18.01.2024, 08:24 5
Теннис
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
Ждем Свитолину. Впервые в истории 2 украинки вышли в 4-й раунд Aus Open
20.01.2024, 05:01 6
Теннис
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 13
Теннис
Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
18.01.2024, 18:20 4
Футбол
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
18.01.2024, 12:50 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем