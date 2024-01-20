Атлетико надолго потерял опытного защитника

Победа над мадридским «Реалом» в Кубке Испании (4:2) стала пирровой для «Атлетико».

На последних минутах дополнительного времени поле из-за травмы вынужден был покинуть 34-летний защитник «матрасников» Сесар Аспиликуэта, который только вышел на замену в начале второго экстра-тайма. По информации Sport.es, футболист получил разрыв внешнего мениска, из-за чего вынужден будет пропустить от восьми до 12-ти недель. В ближайшее время станет известно, потребуется ли операция Сесару либо же все обойдется консервативным лечением.

Отметим, что Аспиликуэта провел за «Атлетико» в нынешнем сезоне 22 матча во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу.

