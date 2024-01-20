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Италия
20 января 2024, 12:23 | Обновлено 20 января 2024, 12:25
183
0

Саудовская компания хочет купить контрольный пакет акций Милана

Два месяца назад руководство «россо-нери» побывало на Ближнем Востоке

20 января 2024, 12:23 | Обновлено 20 января 2024, 12:25
183
0
Саудовская компания хочет купить контрольный пакет акций Милана
ФК Милан

Саудовская компания Saudi Aramco, специализирующаяся на добыче и продаже нефтепродуктов, заинтересована в приобретении контрольного пакета акций итальянского «Милана».

По информации La Repubblica, Saudi Aramco, входящая в состав суверенного фонда PIF (Public Investment Fund), надеется завершить сделку до конца нынешнего сезона. При этом нынешний владелец клуба Джерри Кардинале вместе со своими партнерами могут получить за контрольный пакет акций «россо-нери» не менее 1,6 млрд евро.

Отмечается, что Кардинале не заинтересован в ближайшее время продать клуб, но, по информации источника, именно руководство «Милана» прилетало два месяца назад в Саудовскую Аравию на переговоры. И вот аравийцы наведались в Италию с ответным визитом.

Добавим, что «Милан», последний раз становившийся чемпионом Италии в 2022-м, в нынешнем сезоне занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих земляков из «Интера» на 9 очков.

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Источник La Repubblica
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