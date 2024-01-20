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Германия
20 января 2024, 11:52 |
515
0

Бавария хочет купить центрального защитника Реала

В нынешнем сезоне Рафа Марин выступает в аренде в «Алавесе»

20 января 2024, 11:52 |
515
0
Бавария хочет купить центрального защитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Марин

Руководство «Баварии» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника мадридского «Реала» Рафы Марина, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в «Алавесе».

Как сообщает Sport.es, мюнхенцы предпримут попытки по приобретению 21-летнего футболиста в том случае, если Альфонсо Дэвис решит не продлевать контракт с клубом и станет в итоге игроком «сливочных».

Отметим, что контракт Марина с «Реалом» действителен до лета 2026 года. В нынешнем сезоне за «Алавес» он провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Источник Sport.es
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