Бавария хочет купить центрального защитника Реала

Руководство «Баварии» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника мадридского «Реала» Рафы Марина, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в «Алавесе».

Как сообщает Sport.es, мюнхенцы предпримут попытки по приобретению 21-летнего футболиста в том случае, если Альфонсо Дэвис решит не продлевать контракт с клубом и станет в итоге игроком «сливочных».

Отметим, что контракт Марина с «Реалом» действителен до лета 2026 года. В нынешнем сезоне за «Алавес» он провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.