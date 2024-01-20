Англия20 января 2024, 10:10 |
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ВИДЕО. АРТЕТА – о сборах в ОАЭ и проблемах «Арсенала»
«Канониры» готовятся к поединку АПЛ против «Кристал Пэлас»
20 января 2024, 10:10 |
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о пользе мини-сбора, который команда провела в ОАЭ, и подготовке к поединку 21-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», который состоится 20 января.
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