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  4. ВИДЕО. АРТЕТА – о сборах в ОАЭ и проблемах «Арсенала»
Англия
20 января 2024, 10:10 |
206
0

ВИДЕО. АРТЕТА – о сборах в ОАЭ и проблемах «Арсенала»

«Канониры» готовятся к поединку АПЛ против «Кристал Пэлас»

20 января 2024, 10:10 |
206
0
ВИДЕО. АРТЕТА – о сборах в ОАЭ и проблемах «Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о пользе мини-сбора, который команда провела в ОАЭ, и подготовке к поединку 21-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», который состоится 20 января.

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Источник Sport.ua
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