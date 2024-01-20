ВИДЕО. Карлос Алькарас впервые сыграл с кем-то моложе себя

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису обыграл 18-летнего китайца Шана Цзюньчэна (№140 ATP).

Китаец снялся в третьем сете из-за травмы колена.



Australian Open

Карлос Алькарас (Испания) – Шан Цзюньчэн (Китай) – 6:1, 6:1, 1:0 (отказ)

20-летний Алькарас стал самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось выйти во вторую неделю на семи турнирах Grand Slam подряд. Предыдущий рекорд принадлежал Бьорну Боргу. Также Алькарас впервые сыграл с кем-то моложе себя на профессиональном уровне.

В следующем раунде Карлос сразится против Миомира Кецмановича из Сербии (№60 ATP).