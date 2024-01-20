Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Карлос Алькарас впервые сыграл с кем-то моложе себя
Australian Open
20 января 2024, 10:12 | Обновлено 20 января 2024, 10:19
722
0

ВИДЕО. Карлос Алькарас впервые сыграл с кем-то моложе себя

Испанец впервые вышел в 1/8 финала Australian Open

20 января 2024, 10:12 | Обновлено 20 января 2024, 10:19
722
0
ВИДЕО. Карлос Алькарас впервые сыграл с кем-то моложе себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису обыграл 18-летнего китайца Шана Цзюньчэна (№140 ATP).

Китаец снялся в третьем сете из-за травмы колена.

Australian Open
Карлос Алькарас (Испания) – Шан Цзюньчэн (Китай) – 6:1, 6:1, 1:0 (отказ)

20-летний Алькарас стал самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось выйти во вторую неделю на семи турнирах Grand Slam подряд. Предыдущий рекорд принадлежал Бьорну Боргу. Также Алькарас впервые сыграл с кем-то моложе себя на профессиональном уровне.

В следующем раунде Карлос сразится против Миомира Кецмановича из Сербии (№60 ATP).

По теме:
Котляр проиграла 15-й сеяной на старте юниорского Australian Open
Ига Свёнтек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Теннис | 19 января 2024, 15:40 2
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Костюк идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open

Как минимум одна украинка попадет в число 16 лучших теннисисток на турнире

Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Теннис | 19 января 2024, 12:02 13
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»

Украинская теннисистка – о представителях стран-агрессоров на Australian Open

Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Теннис | 19.01.2024, 14:43
Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Футбол | 20.01.2024, 00:04
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании
Футбол | 20.01.2024, 09:58
Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании
Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 12
Бокс
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Моуриньо определился с новым местом работы
Моуриньо определился с новым местом работы
19.01.2024, 13:59 2
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
Экс-капитан Динамо присоединился к Руху. Но в УПЛ играть не будет
18.01.2024, 22:17 3
Футбол
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
19.01.2024, 07:55 3
Теннис
Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
18.01.2024, 18:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем