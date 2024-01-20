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  4. Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Australian Open
20 января 2024, 09:53 |
478
2

Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января

Матч с участием Марты состоится в очень неудобное время

20 января 2024, 09:53 |
478
2
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 4-го круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Четвертый круг одиночного разряда

Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q]

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Ад
Сьогодні матч Даяни був в більш незручний час,но для справжних поціновувачів тенісу та українських  патріотів  час матчу великої ролі не грає
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0
locator-x
Це для нас незручний. А для Марти норм.
А от Еліні сьогодні грати не раніше 21-00 (по місцевому) з Голубич, і то по ходу після матчу Мєдвєдєва з Роже-Альяссімом, який невідомо на скільки затягнеться. Це фактично вночі. Ритм збиває.
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