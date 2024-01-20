Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января

21 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 4-го круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Четвертый круг одиночного разряда

Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)

Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q]

*ориентировочное время

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