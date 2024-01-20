Australian Open20 января 2024, 09:53 |
478
2
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Матч с участием Марты состоится в очень неудобное время
20 января 2024, 09:53 |
478
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21 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки 4-го круга одиночного разряда, а также матчи парных разрядов.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Четвертый круг одиночного разряда
Kia Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк – Мария Тимофеева [Q]
*ориентировочное время
(новость обновляется)
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А от Еліні сьогодні грати не раніше 21-00 (по місцевому) з Голубич, і то по ходу після матчу Мєдвєдєва з Роже-Альяссімом, який невідомо на скільки затягнеться. Це фактично вночі. Ритм збиває.