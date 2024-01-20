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  4. ЛЯПОРТ – о футболе в Саудовской Аравии: «Огромная пропасть с Европой»
Саудовская Аравия
20 января 2024, 09:41 |
1139
2

ЛЯПОРТ – о футболе в Саудовской Аравии: «Огромная пропасть с Европой»

Защитник «Аль-Насра» отметил, что есть много недовольных футболистов

20 января 2024, 09:41 |
1139
2
ЛЯПОРТ – о футболе в Саудовской Аравии: «Огромная пропасть с Европой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Экс-футболист «Атлетика» из Бильбао и «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт, ныне выступающий за «Аль-Наср», раскритиковал отношение к футболу в Саудовской Аравии.

«Существует огромная пропасть с Европой. Здесь нас ограничивают в возможностях. Здесь есть много недовольных игроков, но, возможно, это хорошо, потому что мы продолжаем улучшать это каждый день. Может быть, в будущем ситуация немного улучшится. Однако сейчас саудовцы еще не до конца осознали, что за их клубы выступают игроки с большим послужным списком. Наверное, им просто нужно время, чтобы привыкнуть.

Здесь это есть во всем, это же касается и повседневной жизни. Они ко всему относятся легкомысленно. Требования, которые вы предъявляете, они игнорируют. Они играют по своим правилам. Вы договариваетесь об одном, но потом они не выполняют обещанное, хотя контракт подписан. Из-за этого возникают конфликты. Это проблема, которой не существует в Европе», — цитирует Ляпорта AS.

Отметим, что Ляпорт выступает за «Аль-Наср» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб из Эр-Рияда 21 матч во всех турнирах и забил 2 мяча.

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Эмерик Ляпорт Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Атлетик Бильбао Манчестер Сити
Источник AS
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Так вони поїхали до шейхів за легкими грошима, а не футбольною славою, то хай звикають.
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+2
Максим Колісник
Азія, ось і все
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0
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